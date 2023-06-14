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Оболенская (Фернстрём) Марта Фрицевна

Место рождения

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Дата рождения

?.04.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
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Место
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Рождение
?.04.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
С 08.06.1948 по 02.10.1956

Муж: Оболенский Алексис Николаевич

г. Флоренция, Тоскана, Итальянская Республика
Смерть
Неизвестно