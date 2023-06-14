Оболенская (Фернстрём) Марта Фрицевна
Место рожденияг. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Дата рождения?.04.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
?.04.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
С 08.06.1948 по 02.10.1956
г. Флоренция, Тоскана, Итальянская Республика
Смерть
Неизвестно