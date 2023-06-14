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Дэй (Оболенская) София
Дэй (Оболенская) София
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Оболенский Алексис Николаевич
1919 г.р.
Мать
Оболенская (Раунтри-Смит) Евдокия-Селин Владимировна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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Биография
Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Оболенский Алексис Николаевич
Мать:
Оболенская Евдокия-Селин Владимировна
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