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Урусов Лёв Павлович

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Место рождения

Варшава

Дата рождения

07.01.1839

Дата смерти

28.04.1928

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1839

Отец: Урусов Павел Александрович

Мать: Урусова (Уварова) Александра Сергеевна

Бракосочетание
12.01.1876

Жена: Урусова (Абаза) Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Урусов Александр Львович

Мать ребёнка: Урусова (Абаза) Прасковья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.12.1889

Сын: Урусов Павел Львович

Мать ребёнка: Урусова (Абаза) Прасковья Александровна

Смерть
28.04.1928

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