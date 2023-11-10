Урусов Лёв Павлович
Место рождения
Дата рождения07.01.1839
Дата смерти28.04.1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1839
Бракосочетание
12.01.1876
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Урусова (Абаза) Прасковья Александровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.12.1889
Сын: Урусов Павел Львович
Мать ребёнка: Урусова (Абаза) Прасковья Александровна
Смерть
28.04.1928