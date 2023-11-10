Урусов Николай Павлович
мужской, родился 25.01.1846
умер 29.07.1902
ОтецУрусов Павел Александрович08.01.1807 г.р.
МатьУрусова (Уварова) Александра Сергеевна20.11.1813 г.р.
Супруги
Урусова (Туманова) Мария Язоновна1864 г.р.
Дети
Вогак Марина Николаевна09.11.1882 г.р.
Шкотт (Урусова) Зинаида Николаевна14.03.1885 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1846
Бракосочетание
09.11.1880
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.11.1882
Дочь: Вогак Марина Николаевна
Мать ребёнка: Урусова (Туманова) Мария Язоновна
Кобрин, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
14.03.1885
Дочь: Шкотт (Урусова) Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Урусова (Туманова) Мария Язоновна
Пензенская губериня, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1887
Дочь: Грабовская (Урусова) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Урусова (Туманова) Мария Язоновна
Рождение ребёнка
?.12.1888
Мать ребёнка: Урусова (Туманова) Мария Язоновна
Смерть
29.07.1902