Урусов Николай Павлович 25.01.1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Урусов Николай Павлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 25.01.1846

умер 29.07.1902

Отец
Урусов Павел Александрович08.01.1807 г.р.
Мать
Урусова (Уварова) Александра Сергеевна20.11.1813 г.р.
Супруги
Урусова (Туманова) Мария Язоновна1864 г.р.
Дети
Вогак Марина Николаевна09.11.1882 г.р.
Шкотт (Урусова) Зинаида Николаевна14.03.1885 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1846

Отец: Урусов Павел Александрович

Мать: Урусова (Уварова) Александра Сергеевна

Бракосочетание
09.11.1880

Жена: Урусова (Туманова) Мария Язоновна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
09.11.1882

Дочь: Вогак Марина Николаевна

Мать ребёнка: Урусова (Туманова) Мария Язоновна

Кобрин, Кобринский район, Брестская область

Рождение ребёнка
14.03.1885

Дочь: Шкотт (Урусова) Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Урусова (Туманова) Мария Язоновна

Пензенская губериня, Российская империя

Рождение ребёнка
01.10.1887

Дочь: Грабовская (Урусова) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Урусова (Туманова) Мария Язоновна

Рождение ребёнка
?.12.1888

Сын: Урусов Вадим Николаевич

Мать ребёнка: Урусова (Туманова) Мария Язоновна

Смерть
29.07.1902

Мы используем куки для улучшения работы сайта.