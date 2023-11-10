Урусова (Туманова) Мария Язоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти01.09.1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.11.1880
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.11.1882
Дочь: Вогак Марина Николаевна
Отец ребёнка: Урусов Николай Павлович
Кобрин, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
14.03.1885
Дочь: Шкотт Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Урусов Николай Павлович
Пензенская губериня, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1887
Дочь: Грабовская Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Урусов Николай Павлович
Рождение ребёнка
?.12.1888
Отец ребёнка: Урусов Николай Павлович
Смерть
01.09.1926