Урусова (Туманова) Мария Язоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урусова (Туманова) Мария Язоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

01.09.1926

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1880

Муж: Урусов Николай Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.11.1882

Дочь: Вогак Марина Николаевна

Отец ребёнка: Урусов Николай Павлович

Кобрин, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
14.03.1885

Дочь: Шкотт Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Урусов Николай Павлович

Пензенская губериня, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1887

Дочь: Грабовская Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Урусов Николай Павлович

Рождение ребёнка
?.12.1888

Сын: Урусов Вадим Николаевич

Отец ребёнка: Урусов Николай Павлович

Смерть
01.09.1926
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