Урусов Вадим Николаевич ?.12.1888 — найти родственников по фамилии на Familio

Урусов Вадим Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился ?.12.1888

умер Неизвестно

Отец
Урусов Николай Павлович25.01.1846 г.р.
Мать
Урусова (Туманова) Мария Язоновна1864 г.р.
Супруги
Урусова (Мещерская) Наталья ПавловнаОколо 1890 г.р.
Дети
Урусов Игорь ВадимовичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1888

Отец: Урусов Николай Павлович

Мать: Урусова (Туманова) Мария Язоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урусов Игорь Вадимович

Мать ребёнка: Урусова (Мещерская) Наталья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Урусова (Мещерская) Наталья Павловна

Смерть
Неизвестно

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