Урусов Вадим Николаевич
мужской, родился ?.12.1888
умер Неизвестно
ОтецУрусов Николай Павлович25.01.1846 г.р.
МатьУрусова (Туманова) Мария Язоновна1864 г.р.
Супруги
Урусова (Мещерская) Наталья ПавловнаОколо 1890 г.р.
Дети
Урусов Игорь ВадимовичНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Урусова (Мещерская) Наталья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно