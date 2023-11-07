Уварова (Разумовская) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уварова (Разумовская) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

14.07.1849

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Разумовский Алексей Кириллович

Мать: Разумовская Варвара Петровна

Бракосочетание
1811

Муж: Уваров Сергей Семёнович

Рождение ребёнка
12.03.1812

Дочь: Уварова Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Уваров Сергей Семёнович

Рождение ребёнка
20.11.1813

Дочь: Урусова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Уваров Сергей Семёнович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.02.1821

Дочь: Балабина Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Уваров Сергей Семёнович

Рождение ребёнка
28.02.1825

Сын: Уваров Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Уваров Сергей Семёнович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
14.07.1849
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