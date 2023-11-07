Уварова (Разумовская) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти14.07.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Бракосочетание
1811
Рождение ребёнка
12.03.1812
Дочь: Уварова Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Уваров Сергей Семёнович
Рождение ребёнка
20.11.1813
Дочь: Урусова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Уваров Сергей Семёнович
Рождение ребёнка
07.02.1821
Дочь: Балабина Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Уваров Сергей Семёнович
Рождение ребёнка
28.02.1825
Отец ребёнка: Уваров Сергей Семёнович
Смерть
14.07.1849