Разумовская (Шереметева) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумовская (Шереметева) Варвара Петровна

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Место рождения

Середниково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

02.01.1750

Дата смерти

27.05.1824

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.02.1744

Муж: Разумовский Алексей Кириллович

Рождение
02.01.1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Середниково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Разумовский Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Разумовский Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Разумовский Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Разумовский Алексей Кириллович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Разумовская Екатерина Старшая Алексеевна

Отец ребёнка: Разумовский Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Репнина-Волконская Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Разумовский Алексей Кириллович

Яготин, Київська область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Уварова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Разумовский Алексей Кириллович

Смерть
27.05.1824
Середниково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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