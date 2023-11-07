Разумовская (Шереметева) Варвара Петровна
Место рождения
Дата рождения02.01.1750
Дата смерти27.05.1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.02.1744
Рождение
02.01.1750
Рождение ребёнка
1775
Сын: Разумовский Пётр Алексеевич
Отец ребёнка: Разумовский Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Разумовский Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: Разумовский Алексей Кириллович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Разумовская Екатерина Старшая Алексеевна
Отец ребёнка: Разумовский Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Репнина-Волконская Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Разумовский Алексей Кириллович
Яготин, Київська область
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Уварова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Разумовский Алексей Кириллович
Смерть
27.05.1824