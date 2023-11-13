Репнина-Волконская (Разумовская) Варвара Алексеевна
женский, родилась 1778, Яготин, Київська область
умерла 09.10.1864, Москва, город федерального значения Москва
МатьРазумовская (Шереметева) Варвара Петровна02.01.1750 г.р.
ОтецРазумовский Алексей Кириллович12.09.1748 г.р.
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Сын: Репнин-Волконский Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Репнин-Волконский (Волконский) Николай Григорьевич
Дочь: Репнина-Волконская Мария Николаевна
Отец ребёнка: Репнин-Волконский (Волконский) Николай Григорьевич
Дочь: Кушелева-Безбородко (Репнина-Волконская) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Репнин-Волконский (Волконский) Николай Григорьевич
Сын: Репнин-Волконский Василий Николаевич
Отец ребёнка: Репнин-Волконский (Волконский) Николай Григорьевич
Дочь: Репнина-Волконская Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Репнин-Волконский (Волконский) Николай Григорьевич
Сын: Репнин-Волконский Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Репнин-Волконский (Волконский) Николай Григорьевич
Дочь: Репнина-Волконская Софья Николаевна
Отец ребёнка: Репнин-Волконский (Волконский) Николай Григорьевич
Дочь: Кривцова (Репнина-Волконская) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Репнин-Волконский (Волконский) Николай Григорьевич