Репнина-Волконская (Разумовская) Варвара Алексеевна 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Репнина-Волконская (Разумовская) Варвара Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1778, Яготин, Київська область

умерла 09.10.1864, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Разумовская (Шереметева) Варвара Петровна02.01.1750 г.р.
Отец
Разумовский Алексей Кириллович12.09.1748 г.р.
Супруги
Репнин-Волконский (Волконский) Николай Григорьевич28.01.1778 г.р.
Дети
Репнин-Волконский Григорий НиколаевичПосле 1800 г.р.
Репнина-Волконская Мария Николаевна1803 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Разумовский Алексей Кириллович

Мать: Разумовская (Шереметева) Варвара Петровна

Яготин, Київська область

Рождение ребёнка
После 1800

Сын: Репнин-Волконский Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Репнин-Волконский (Волконский) Николай Григорьевич

Бракосочетание
?.09.1802

Муж: Репнин-Волконский (Волконский) Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Репнина-Волконская Мария Николаевна

Отец ребёнка: Репнин-Волконский (Волконский) Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
01.03.1805

Дочь: Кушелева-Безбородко (Репнина-Волконская) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Репнин-Волконский (Волконский) Николай Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
20.07.1806

Сын: Репнин-Волконский Василий Николаевич

Отец ребёнка: Репнин-Волконский (Волконский) Николай Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
19.07.1808

Дочь: Репнина-Волконская Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Репнин-Волконский (Волконский) Николай Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1809

Сын: Репнин-Волконский Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Репнин-Волконский (Волконский) Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Репнина-Волконская Софья Николаевна

Отец ребёнка: Репнин-Волконский (Волконский) Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Кривцова (Репнина-Волконская) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Репнин-Волконский (Волконский) Николай Григорьевич

Смерть
09.10.1864
Москва, город федерального значения Москва

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