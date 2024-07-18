Красилов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Красилов Игнатий
Мать: Красилов ?
Работа или профессия
Неизвестно
была лавка,при советской власти отдал все в колхоз,поэтому стал самым главным .
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Красилова (Красилова) Екатерина
Мать ребёнка: Красилова (Бакшаева) Дарья
Рождение ребёнка
26.08.1910
Дочь: Курзякова (Красилова) Любовь
Мать ребёнка: Красилова (Бакшаева) Дарья
Рождение ребёнка
01.07.1915
Дочь: Красилова (Красилова) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Красилова (Бакшаева) Дарья
дер.Красиловские, Кикнурского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
1916
Сын: Красилов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Красилова (Бакшаева) Дарья
Рождение ребёнка
1919
Сын: Красилов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Красилова (Бакшаева) Дарья
Рождение ребёнка
10.09.1923
Сын: Красилов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Красилова (Бакшаева) Дарья
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Ветюгова (Красилова) Галина
Мать ребёнка: Красилова (Бакшаева) Дарья
Рождение ребёнка
1928
Сын: Красилов Аркадий
Мать ребёнка: Красилова (Бакшаева) Дарья
Смерть
1953