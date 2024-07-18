Красилов Василий 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Красилов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Красилов Игнатий

Мать: Красилов ?

Работа или профессия
Неизвестно
была лавка,при советской власти отдал все в колхоз,поэтому стал самым главным .
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Красилова (Красилова) Екатерина

Мать ребёнка: Красилова (Бакшаева) Дарья

Рождение ребёнка
26.08.1910

Дочь: Курзякова (Красилова) Любовь

Мать ребёнка: Красилова (Бакшаева) Дарья

Рождение ребёнка
01.07.1915

Дочь: Красилова (Красилова) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Красилова (Бакшаева) Дарья

дер.Красиловские, Кикнурского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
1916

Сын: Красилов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Красилова (Бакшаева) Дарья

Рождение ребёнка
1919

Сын: Красилов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Красилова (Бакшаева) Дарья

Рождение ребёнка
10.09.1923

Сын: Красилов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Красилова (Бакшаева) Дарья

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Ветюгова (Красилова) Галина

Мать ребёнка: Красилова (Бакшаева) Дарья

Рождение ребёнка
1928

Сын: Красилов Аркадий

Мать ребёнка: Красилова (Бакшаева) Дарья

Смерть
1953

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