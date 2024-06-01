Красилова (Красилова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Красилов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Красилов Павел
Рождение ребёнка
1928
Сын: Красилов Геннадий
Отец ребёнка: Красилов Павел
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Шихова (Красилова) Зоя
Отец ребёнка: Красилов Павел
Рождение ребёнка
29.08.1934
Сын: Красилов Александр
Отец ребёнка: Красилов Павел
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Зверева (Красилова) Алевтина
Отец ребёнка: Красилов Павел
Рождение ребёнка
29.11.1939
Отец ребёнка: Красилов Павел
Смерть
1963