Красилова (Красилова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасилова (Красилова) Екатерина

Красилова (Красилова) Екатерина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Красилов Василий

Мать: Красилова (Бакшаева) Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красилов Павел

Рождение ребёнка
1928

Сын: Красилов Геннадий

Отец ребёнка: Красилов Павел

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Шихова (Красилова) Зоя

Отец ребёнка: Красилов Павел

Рождение ребёнка
29.08.1934

Сын: Красилов Александр

Отец ребёнка: Красилов Павел

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Зверева (Красилова) Алевтина

Отец ребёнка: Красилов Павел

Рождение ребёнка
29.11.1939

Сын: Красилов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Красилов Павел

Смерть
1963

Мы используем куки для улучшения работы сайта.