Шихова (Красилова) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Красилов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1962
Дочь: (Шихова) Галина
Отец ребёнка: Шихов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Ледовских (Шихова) Татьяна
Отец ребёнка: Шихов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1965
Сын: Шихов Сергей
Отец ребёнка: Шихов Николай Григорьевич
Смерть
2002