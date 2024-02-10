Шихова (Красилова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Красилова) Зоя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Красилов Павел

Мать: Красилова (Красилова) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1962

Дочь: (Шихова) Галина

Отец ребёнка: Шихов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Ледовских (Шихова) Татьяна

Отец ребёнка: Шихов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1965

Сын: Шихов Сергей

Отец ребёнка: Шихов Николай Григорьевич

Смерть
2002

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