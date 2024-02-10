Шихов Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Николай Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова (Красилова) Зоя

Рождение ребёнка
1962

Дочь: (Шихова) Галина

Мать ребёнка: Шихова (Красилова) Зоя

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Ледовских (Шихова) Татьяна

Мать ребёнка: Шихова (Красилова) Зоя

Рождение ребёнка
1965

Сын: Шихов Сергей

Мать ребёнка: Шихова (Красилова) Зоя

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