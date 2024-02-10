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Красилов Павел

Место рождения

Красилово

Дата рождения

1906

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Красилов Василий Егорович

Мать: Красилова (Красилова) Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красилова (Красилова) Екатерина

Рождение ребёнка
1928

Сын: Красилов Геннадий

Мать ребёнка: Красилова (Красилова) Екатерина

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Шихова (Красилова) Зоя

Мать ребёнка: Красилова (Красилова) Екатерина

Рождение ребёнка
29.08.1934

Сын: Красилов Александр

Мать ребёнка: Красилова (Красилова) Екатерина

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Зверева (Красилова) Алевтина

Мать ребёнка: Красилова (Красилова) Екатерина

Рождение ребёнка
29.11.1939

Сын: Красилов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Красилова (Красилова) Екатерина

Смерть
1942
Причина смерти: На войне
Похороны
04.07.1942
Погиб на войне

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