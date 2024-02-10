Красилов Павел
Место рожденияКрасилово
Дата рождения1906
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Сын: Красилов Геннадий
Мать ребёнка: Красилова (Красилова) Екатерина
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Шихова (Красилова) Зоя
Мать ребёнка: Красилова (Красилова) Екатерина
Рождение ребёнка
29.08.1934
Сын: Красилов Александр
Мать ребёнка: Красилова (Красилова) Екатерина
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Зверева (Красилова) Алевтина
Мать ребёнка: Красилова (Красилова) Екатерина
Рождение ребёнка
29.11.1939
Мать ребёнка: Красилова (Красилова) Екатерина
Смерть
1942
Причина смерти: На войне
Похороны
04.07.1942
Погиб на войне