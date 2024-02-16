Красилов Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красилов Василий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

30.01.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Красилов Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красилов Александр

Мать ребёнка: Красилова (Красилова) Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красилов ?

Мать ребёнка: Красилова (Красилова) Марфа

Рождение ребёнка
1906

Сын: Красилов Павел

Мать ребёнка: Красилова (Красилова) Марфа

Смерть
30.01.1953
умер,когда молился на коленках

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