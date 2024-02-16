Красилов Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти30.01.1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Красилов Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красилов Александр
Мать ребёнка: Красилова (Красилова) Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красилов ?
Мать ребёнка: Красилова (Красилова) Марфа
Рождение ребёнка
1906
Сын: Красилов Павел
Мать ребёнка: Красилова (Красилова) Марфа
Смерть
30.01.1953
умер,когда молился на коленках