Красилова (Красилова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1953
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Красилов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красилов Александр
Отец ребёнка: Красилов Василий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красилов ?
Отец ребёнка: Красилов Василий Егорович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Красилов Павел
Отец ребёнка: Красилов Василий Егорович
Смерть
1953