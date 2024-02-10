Красилова (Красилова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красилова (Красилова) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Красилов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красилов Александр

Отец ребёнка: Красилов Василий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красилов ?

Отец ребёнка: Красилов Василий Егорович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Красилов Павел

Отец ребёнка: Красилов Василий Егорович

Смерть
1953

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