Красилов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красилов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красилов Василий Егорович

Мать: Красилова (Красилова) Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красилова Фаина Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Красилова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Красилова Фаина Ивановна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Красилова Кира Александровна

Мать ребёнка: Красилова Фаина Ивановна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Красилова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Красилова Фаина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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