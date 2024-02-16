Красилов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Красилова Фаина Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Красилова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Красилова Фаина Ивановна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Красилова Кира Александровна
Мать ребёнка: Красилова Фаина Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Красилова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Красилова Фаина Ивановна
Смерть
Неизвестно