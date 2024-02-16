Красилова Фаина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасилова Фаина Ивановна

Красилова Фаина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Красилова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Красилов Александр

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Красилова Кира Александровна

Отец ребёнка: Красилов Александр

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Красилова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Красилов Александр

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Красилова Людмила Александровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красилов Александр

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close