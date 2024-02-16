Красилова Фаина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Красилова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Красилов Александр
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Красилова Кира Александровна
Отец ребёнка: Красилов Александр
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Красилова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Красилов Александр
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Красилова Людмила Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Красилов Александр
Смерть
Неизвестно