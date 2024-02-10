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Красилов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1934

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1934

Отец: Красилов Павел

Мать: Красилова (Красилова) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Красилова) Надежда

Мать ребёнка: Красилова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Красилова) Татьяна

Мать ребёнка: Красилова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Красилова) Наталья

Мать ребёнка: Красилова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красилова Валентина

Смерть
1991

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