Красилов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1934
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1934
Отец: Красилов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Красилова) Надежда
Мать ребёнка: Красилова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Красилова) Татьяна
Мать ребёнка: Красилова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Красилова) Наталья
Мать ребёнка: Красилова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Красилова Валентина
Смерть
1991