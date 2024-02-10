Красилова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Красилова) Надежда
Отец ребёнка: Красилов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Красилова) Татьяна
Отец ребёнка: Красилов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Красилова) Наталья
Отец ребёнка: Красилов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Красилов Александр
Смерть
1984