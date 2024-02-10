Красилова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красилова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Красилова) Надежда

Отец ребёнка: Красилов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Красилова) Татьяна

Отец ребёнка: Красилов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Красилова) Наталья

Отец ребёнка: Красилов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красилов Александр

Смерть
1984

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