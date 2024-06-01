Красилов Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красилов Аркадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Красилов Василий

Мать: Красилова (Бакшаева) Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красилов Олег Аркадьевич

Мать ребёнка: Красилова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красилов Александр Аркадьевич

Мать ребёнка: Красилова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красилов Владимир

Мать ребёнка: Красилова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красилова Нина

Смерть
1996

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