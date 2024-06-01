Красилов Аркадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Красилов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Красилова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красилов Александр Аркадьевич
Мать ребёнка: Красилова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красилов Владимир
Мать ребёнка: Красилова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Красилова Нина
Смерть
1996