Красилова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красилова Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красилов Олег Аркадьевич

Отец ребёнка: Красилов Аркадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красилов Александр Аркадьевич

Отец ребёнка: Красилов Аркадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красилов Владимир

Отец ребёнка: Красилов Аркадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красилов Аркадий

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