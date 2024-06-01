Курзякова (Красилова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзякова (Красилова) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1910

Отец: Красилов Василий

Мать: Красилова (Бакшаева) Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курзяков ?

Отец ребёнка: Курзяков Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курзяков Павел

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Красилова) Валентина

Отец ребёнка: Курзяков Павел

Рождение ребёнка
1945

Сын: Курзяков Михаил

Отец ребёнка: Курзяков Павел

Смерть
Неизвестно

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