Курзякова (Красилова) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1910
Отец: Красилов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курзяков ?
Отец ребёнка: Курзяков Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курзяков Павел
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Красилова) Валентина
Отец ребёнка: Курзяков Павел
Рождение ребёнка
1945
Сын: Курзяков Михаил
Отец ребёнка: Курзяков Павел
Смерть
Неизвестно