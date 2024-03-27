Курзяков Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курзяков ?
Мать ребёнка: Курзякова (Красилова) Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Красилова) Валентина
Мать ребёнка: Курзякова (Красилова) Любовь
Рождение ребёнка
1945
Сын: Курзяков Михаил
Мать ребёнка: Курзякова (Красилова) Любовь