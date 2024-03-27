Курзяков Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзяков Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курзяков ?

Мать ребёнка: Курзякова (Красилова) Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курзякова (Красилова) Любовь

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Красилова) Валентина

Мать ребёнка: Курзякова (Красилова) Любовь

Рождение ребёнка
1945

Сын: Курзяков Михаил

Мать ребёнка: Курзякова (Красилова) Любовь

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