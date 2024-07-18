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Красилова (Красилова) Валентина Васильевна

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Место рождения

дер.Красиловские, Кикнурского района, Кировской обл.

Дата рождения

01.07.1915

Дата смерти

25.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1915

Отец: Красилов Василий

Мать: Красилова (Бакшаева) Дарья

Бракосочетание
18.02.1937

Муж: Красилов Петр Игнатьевич

Рождение ребёнка
21.11.1938

Дочь: Маточкина (Красилова) Августа Петровна

Отец ребёнка: Красилов Петр Игнатьевич

Рождение ребёнка
05.08.1940

Дочь: Лаптева (Красилова) Людмила Петровна

Отец ребёнка: Красилов Петр Игнатьевич

Рождение ребёнка
25.08.1947

Сын: Красилов Аркадий

Отец ребёнка: Красилов Петр Игнатьевич

Рождение ребёнка
05.01.1950

Сын: Красилов Валентин

Отец ребёнка: Красилов Петр Игнатьевич

Рождение ребёнка
20.08.1954

Дочь: (Красилова) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Красилов Петр Игнатьевич

Смерть
25.04.1993

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