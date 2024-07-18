Красилова (Красилова) Валентина Васильевна
Место рождениядер.Красиловские, Кикнурского района, Кировской обл.
Дата рождения01.07.1915
Дата смерти25.04.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1915
Отец: Красилов Василий
Бракосочетание
18.02.1937
Рождение ребёнка
21.11.1938
Дочь: Маточкина (Красилова) Августа Петровна
Отец ребёнка: Красилов Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
05.08.1940
Дочь: Лаптева (Красилова) Людмила Петровна
Отец ребёнка: Красилов Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
25.08.1947
Сын: Красилов Аркадий
Отец ребёнка: Красилов Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
05.01.1950
Сын: Красилов Валентин
Отец ребёнка: Красилов Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
20.08.1954
Дочь: (Красилова) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Красилов Петр Игнатьевич
Смерть
25.04.1993