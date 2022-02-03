Лаптева (Красилова) Людмила Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1940
Дата смерти03.02.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаптев Леонид
Рождение ребёнка
12.06.1962
Сын: Лаптев Валерий
Отец ребёнка: Лаптев Леонид
Рождение ребёнка
28.04.1969
Дочь: (Лаптева) Татьяна
Отец ребёнка: Лаптев Леонид
Смерть
03.02.2022
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область