Лаптева (Красилова) Людмила Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева (Красилова) Людмила Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1940

Дата смерти

03.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1940

Отец: Красилов Петр Игнатьевич

Мать: Красилова (Красилова) Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Леонид

Рождение ребёнка
12.06.1962

Сын: Лаптев Валерий

Отец ребёнка: Лаптев Леонид

Рождение ребёнка
28.04.1969

Дочь: (Лаптева) Татьяна

Отец ребёнка: Лаптев Леонид

Смерть
03.02.2022
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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