Красилов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1923
Дата смерти17.02.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1923
Отец: Красилов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1953
Дочь: Симонова (Красилова) Евгения Александровна
Мать ребёнка: Красилова Алевтина Ивановна
Рождение ребёнка
07.12.1965
Сын: Красилов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Красилова Алевтина Ивановна
Смерть
17.02.1972