Красилов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красилов Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1923

Дата смерти

17.02.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1923

Отец: Красилов Василий

Мать: Красилова (Бакшаева) Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красилова Алевтина Ивановна

Рождение ребёнка
20.12.1953

Дочь: Симонова (Красилова) Евгения Александровна

Мать ребёнка: Красилова Алевтина Ивановна

Рождение ребёнка
07.12.1965

Сын: Красилов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Красилова Алевтина Ивановна

Смерть
17.02.1972

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