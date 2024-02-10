Красилова Алевтина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красилова Алевтина Ивановна

Место рождения

д.Нолинские

Дата рождения

01.08.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1931

Отец: Бакшаев Иван

Мать: Бакшаева Мария Андреевна

д.Нолинские
Рождение ребёнка
20.12.1953

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Красилов Александр

Рождение ребёнка
07.12.1965

Сын: Красилов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Красилов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красилов Александр

Смерть
Неизвестно
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