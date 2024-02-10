Красилова Алевтина Ивановна
Место рожденияд.Нолинские
Дата рождения01.08.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1931
Отец: Бакшаев Иван
Мать: Бакшаева Мария Андреевна
д.Нолинские
Рождение ребёнка
20.12.1953
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Красилов Александр
Рождение ребёнка
07.12.1965
Сын: Красилов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Красилов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Красилов Александр
Смерть
Неизвестно