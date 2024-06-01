Красилов Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Красилов Григорий Никитич
Мать: Александра Якимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красилов Яков
Мать ребёнка: Красилов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Красилов ?
Рождение ребёнка
1884
Сын: Красилов Василий
Мать ребёнка: Красилов ?
Смерть
Неизвестно