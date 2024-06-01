Красилов Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красилов Игнатий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красилов Григорий Никитич

Мать: Александра Якимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красилов Яков

Мать ребёнка: Красилов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красилов ?

Рождение ребёнка
1884

Сын: Красилов Василий

Мать ребёнка: Красилов ?

Смерть
Неизвестно

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