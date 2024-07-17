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Красилов Григорий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Красилов Никита Федоров

Мать: Марфа Трофимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красилов Игнатий

Мать ребёнка: Александра Якимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Якимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Unknown

Рождение ребёнка
1840

Сын: Красилов Егор Григорьев

Мать ребёнка: Unknown

Рождение ребёнка
1842

Сын: Красилов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Unknown

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Екатерина Григорьева

Мать ребёнка: Александра Якимова

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Агрофена Григорьева

Мать ребёнка: Александра Якимова

Рождение ребёнка
1853

Сын: Красилов Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Александра Якимова

Смерть
Неизвестно

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