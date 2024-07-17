Красилов Григорий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Красилов Никита Федоров
Мать: Марфа Трофимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красилов Игнатий
Мать ребёнка: Александра Якимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Якимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Unknown
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Unknown
Рождение ребёнка
1842
Сын: Красилов Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Unknown
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Екатерина Григорьева
Мать ребёнка: Александра Якимова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Агрофена Григорьева
Мать ребёнка: Александра Якимова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Красилов Михаил Григорьев
Мать ребёнка: Александра Якимова
Смерть
Неизвестно