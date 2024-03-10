Красилов Петр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Красилов Григорий Никитич
Мать: Unknown
Рождение ребёнка
17.10.1867
Дочь: Красилова Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Подковырина Анна Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
19.10.1869
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Подковырина Анна Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
28.11.1871
Мать ребёнка: Подковырина Анна Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
12.09.1874
Мать ребёнка: Подковырина Анна Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
15.03.1877
Дочь: Красилова Дария Петрова
Мать ребёнка: Подковырина Анна Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
15.12.1879
Дочь: Красилова Евгения Петрова
Мать ребёнка: Подковырина Анна Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
20.04.1882
Сын: Красилов Василий Петрович
Мать ребёнка: Подковырина Анна Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
14.12.1884
Сын: Красилов Игнатий Петрович
Мать ребёнка: Подковырина Анна Пантелеймоновна
Смерть
Неизвестно