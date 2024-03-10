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Красилов Петр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Красилов Григорий Никитич

Мать: Unknown

Рождение ребёнка
17.10.1867

Дочь: Красилова Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Подковырина Анна Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
19.10.1869

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Подковырина Анна Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
28.11.1871

Сын: Красилов Стефан Петров

Мать ребёнка: Подковырина Анна Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
12.09.1874

Сын: Красилов Михаил Петров

Мать ребёнка: Подковырина Анна Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
15.03.1877

Дочь: Красилова Дария Петрова

Мать ребёнка: Подковырина Анна Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
15.12.1879

Дочь: Красилова Евгения Петрова

Мать ребёнка: Подковырина Анна Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
20.04.1882

Сын: Красилов Василий Петрович

Мать ребёнка: Подковырина Анна Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
14.12.1884

Сын: Красилов Игнатий Петрович

Мать ребёнка: Подковырина Анна Пантелеймоновна

Смерть
Неизвестно

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