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Подковырина Анна Пантелеймоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Подковырин Пантелеймон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1867

Дочь: Красилова Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Красилов Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
19.10.1869

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Красилов Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
28.11.1871

Сын: Красилов Стефан Петров

Отец ребёнка: Красилов Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
12.09.1874

Сын: Красилов Михаил Петров

Отец ребёнка: Красилов Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
15.03.1877

Дочь: Красилова Дария Петрова

Отец ребёнка: Красилов Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
15.12.1879

Дочь: Красилова Евгения Петрова

Отец ребёнка: Красилов Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
20.04.1882

Сын: Красилов Василий Петрович

Отец ребёнка: Красилов Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
14.12.1884

Сын: Красилов Игнатий Петрович

Отец ребёнка: Красилов Петр Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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