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Красилов Никита Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Красилов Фёдор Васильев

Мать: Анна Гаврилова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Красилов Павел Никитин

Мать ребёнка: Марфа Трофимова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Красилов Григорий Никитич

Мать ребёнка: Марфа Трофимова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Красилов Никита Никитин

Мать ребёнка: Марфа Трофимова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Красилов Иван Никитин

Мать ребёнка: Марфа Трофимова

Смерть
1842
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Красилова Ефросинья Никитина

Мать ребёнка: Марфа Трофимова

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