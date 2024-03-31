Красилов Никита Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Красилов Фёдор Васильев
Мать: Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Марфа Трофимова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Красилов Григорий Никитич
Мать ребёнка: Марфа Трофимова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Марфа Трофимова
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Марфа Трофимова
Смерть
1842
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Красилова Ефросинья Никитина
Мать ребёнка: Марфа Трофимова