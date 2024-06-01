Ветюгова (Красилова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Красилов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветюгов Александр
Отец ребёнка: Ветюгов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ветюгов Иван
Рождение ребёнка
18.10.1957
Сын: Ветюгов Владимир
Отец ребёнка: Ветюгов Иван
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость