Ветюгова (Красилова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветюгова (Красилова) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Красилов Василий

Мать: Красилова (Бакшаева) Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветюгов Александр

Отец ребёнка: Ветюгов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ветюгов Иван

Рождение ребёнка
18.10.1957

Сын: Ветюгов Владимир

Отец ребёнка: Ветюгов Иван

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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