Юнге (Котлярова) Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнге (Котлярова) Дарья Андреевна

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Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

1886

Дата смерти

?.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Котляров Андрей Андреевич

Мать: Котлярова (Кандыба) Елена Петровна

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Деген Александр Викторович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Деген) Кира

Отец ребёнка: Деген Александр Викторович

Бракосочетание
Около 1908

Муж: Деген Александр Викторович

Рождение ребёнка
27.09.1910

Сын: Деген Глеб

Отец ребёнка: Деген Александр Викторович

Рождение ребёнка
30.09.1912

Дочь: Теремова (Деген) Елена Александровна

Отец ребёнка: Деген Александр Викторович

Бракосочетание
1915

Муж: Юнге Александр Эдуардович

Коктебель, Феодосия, Республика Крым
Супруг(-а): Дарья Андреевна Котлярова
Рождение ребёнка
09.06.1916

Дочь: Розанова (Юнге) Марина Александровна

Отец ребёнка: Юнге Александр Эдуардович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
1920

Сын: Юнге Кирилл Александрович

Отец ребёнка: Юнге Александр Эдуардович

Коктебель, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
02.02.1920

Муж: Сопрыкин Александр

Коктебель, Феодосия, Республика Крым
Супруг(-а): Александр Эдуардович Юнге
Рождение ребёнка
1923

Сын: Пшеславский Сергей

Отец ребёнка: Сопрыкин Александр

Смерть
?.03.1955

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