Юнге (Котлярова) Дарья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти?.03.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Деген Александр Викторович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Деген) Кира
Отец ребёнка: Деген Александр Викторович
Бракосочетание
Около 1908
Рождение ребёнка
27.09.1910
Сын: Деген Глеб
Отец ребёнка: Деген Александр Викторович
Рождение ребёнка
30.09.1912
Дочь: Теремова (Деген) Елена Александровна
Отец ребёнка: Деген Александр Викторович
Бракосочетание
1915
Супруг(-а): Дарья Андреевна Котлярова
Рождение ребёнка
09.06.1916
Дочь: Розанова (Юнге) Марина Александровна
Отец ребёнка: Юнге Александр Эдуардович
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
1920
Сын: Юнге Кирилл Александрович
Отец ребёнка: Юнге Александр Эдуардович
Бракосочетание
02.02.1920
Муж: Сопрыкин Александр
Супруг(-а): Александр Эдуардович Юнге
Рождение ребёнка
1923
Сын: Пшеславский Сергей
Отец ребёнка: Сопрыкин Александр
Смерть
?.03.1955