Сопрыкин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сопрыкин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1941 и 1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1920

Жена: Юнге (Котлярова) Дарья Андреевна

Коктебель, Феодосия, Республика Крым
Супруг(-а): Александр Эдуардович Юнге
Рождение ребёнка
1923

Сын: Пшеславский Сергей

Мать ребёнка: Юнге (Котлярова) Дарья Андреевна

Смерть
Между 1941 и 1944

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