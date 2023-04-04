Котлярова (Кандыба) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котлярова (Кандыба) Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1850

Дата смерти

Около 1932

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1850

Отец: Кандыба (Кандиба) Петр Матвеевич

Мать: Кандыба (Исаевич) Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котляров Александр

Отец ребёнка: Котляров Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самхарадзе (Котлярова) Надежда

Отец ребёнка: Котляров Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Котляров Сергей

Отец ребёнка: Котляров Андрей Андреевич

Киев, Украинская ССР
Бракосочетание
1881

Муж: Котляров Андрей Андреевич

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Юнге (Котлярова) Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Котляров Андрей Андреевич

Киев, Украинская ССР
Смерть
Около 1932

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