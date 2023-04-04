Котлярова (Кандыба) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1850
Дата смертиОколо 1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1850
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котляров Александр
Отец ребёнка: Котляров Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самхарадзе (Котлярова) Надежда
Отец ребёнка: Котляров Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Котляров Сергей
Отец ребёнка: Котляров Андрей Андреевич
Бракосочетание
1881
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Юнге (Котлярова) Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Котляров Андрей Андреевич
Смерть
Около 1932