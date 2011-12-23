Розанова (Юнге) Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанова (Юнге) Марина Александровна

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Место рождения

Феодосия, Феодосия, Республика Крым

Дата рождения

09.06.1916

Дата смерти

23.12.2011

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1916

Отец: Юнге Александр Эдуардович

Мать: Юнге Дарья Андреевна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
02.10.1935

Муж: Розанов Николай Петрович

Gorkii, URSS
Супруг(-а): Николай Петрович Розанов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Розанов Николай Петрович

Смерть
23.12.2011
Москва, город федерального значения Москва
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