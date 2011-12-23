Розанова (Юнге) Марина Александровна
Место рождения
Дата рождения09.06.1916
Дата смерти23.12.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1916
Отец: Юнге Александр Эдуардович
Мать: Юнге Дарья Андреевна
Бракосочетание
02.10.1935
Gorkii, URSS
Супруг(-а): Николай Петрович Розанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Розанов Николай Петрович
Смерть
23.12.2011
Москва, город федерального значения Москва