Розанов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения12.11.1904
Дата смерти30.10.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1904
Отец: Розанов Пётр Петрович
Мать: Розанова Анна Михайловна
Крещение
21.11.1904
Voskresenskaya church, Street Tzaritzinskaya
Бракосочетание
02.10.1935
Gorkii, URSS
Супруг(-а): Николай Петрович Розанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Розанова Марина Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
architect
Работа или профессия
Неизвестно
архитектор | d'apres ses projets on a construit 20 pourcents de tous lesappartements en URSS
Образование
Неизвестно
Leningrade, faculte d'architecture d'Institut des Ingenieurs Civils | 1910 Gymnase a Gorodetsk (16 km de Balakhna)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.10.1990
Похороны
02.11.1990
Troyekurovskoye Cemetery, Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia