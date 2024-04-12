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Розанов Николай Петрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.11.1904

Дата смерти

30.10.1990

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1904

Отец: Розанов Пётр Петрович

Мать: Розанова Анна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
21.11.1904
Voskresenskaya church, Street Tzaritzinskaya
Бракосочетание
02.10.1935

Жена: Розанова Марина Александровна

Gorkii, URSS
Супруг(-а): Николай Петрович Розанов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Розанова Марина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
architect
Работа или профессия
Неизвестно
архитектор | d'apres ses projets on a construit 20 pourcents de tous lesappartements en URSS
Образование
Неизвестно
Leningrade, faculte d'architecture d'Institut des Ingenieurs Civils | 1910 Gymnase a Gorodetsk (16 km de Balakhna)
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.10.1990
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
02.11.1990
Troyekurovskoye Cemetery, Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
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