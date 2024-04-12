Розанова (Карпова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРозанова (Карпова) Анна Михайловна

Розанова (Карпова) Анна Михайловна

avatar

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.06.1903

Сын: Розанов Ростислав Петрович

Отец ребёнка: Розанов Пётр Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.11.1904

Сын: Розанов Николай Петрович

Отец ребёнка: Розанов Пётр Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.03.1906

Сын: Розанов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Розанов Пётр Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Костырина Нина Петровна

Отец ребёнка: Розанов Пётр Петрович

Российская империя
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мухина Галина Петровна

Отец ребёнка: Розанов Пётр Петрович

Смерть
1910
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close