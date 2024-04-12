Розанова (Карпова) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
13.06.1903
Сын: Розанов Ростислав Петрович
Отец ребёнка: Розанов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
12.11.1904
Отец ребёнка: Розанов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
05.03.1906
Сын: Розанов Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Розанов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Костырина Нина Петровна
Отец ребёнка: Розанов Пётр Петрович
Российская империя
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мухина Галина Петровна
Отец ребёнка: Розанов Пётр Петрович
Смерть
1910
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край