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Розанов Пётр Петрович

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Место рождения

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

28.06.1873

Дата смерти

08.03.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.06.1903

Сын: Розанов Ростислав Петрович

Мать ребёнка: Розанова Анна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.11.1904

Сын: Розанов Николай Петрович

Мать ребёнка: Розанова Анна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.03.1906

Сын: Розанов Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Розанова Анна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Костырина Нина Петровна

Мать ребёнка: Розанова Анна Михайловна

Российская империя
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мухина Галина Петровна

Мать ребёнка: Розанова Анна Михайловна

Смерть
08.03.1963
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область