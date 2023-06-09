Розанов Пётр Петрович
Место рождения
Дата рождения28.06.1873
Дата смерти08.03.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1903
Сын: Розанов Ростислав Петрович
Мать ребёнка: Розанова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
12.11.1904
Мать ребёнка: Розанова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
05.03.1906
Сын: Розанов Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Розанова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Костырина Нина Петровна
Мать ребёнка: Розанова Анна Михайловна
Российская империя
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мухина Галина Петровна
Мать ребёнка: Розанова Анна Михайловна
Смерть
08.03.1963