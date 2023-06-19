Юнге Александр Эдуардович
Место рождения
Дата рождения05.07.1872
Дата смерти?.03.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1872
Отец: Юнге Эдуард Андреевич
Мать: Юнге Екатерина Фёдоровна
Бракосочетание
1915
Жена: Юнге Дарья Андреевна
Супруг(-а): Дарья Андреевна Котлярова
Рождение ребёнка
09.06.1916
Дочь: Розанова Марина Александровна
Мать ребёнка: Юнге Дарья Андреевна
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
1920
Сын: Юнге Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Юнге Дарья Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Botanist, viticulteur, vigneron, botanist
Похороны
?.03.1921
Смерть
?.03.1921