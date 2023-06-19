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Юнге Александр Эдуардович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

05.07.1872

Дата смерти

?.03.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1872

Отец: Юнге Эдуард Андреевич

Мать: Юнге Екатерина Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1915

Жена: Юнге Дарья Андреевна

Коктебель, Феодосия, Республика Крым
Супруг(-а): Дарья Андреевна Котлярова
Рождение ребёнка
09.06.1916

Дочь: Розанова Марина Александровна

Мать ребёнка: Юнге Дарья Андреевна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
1920

Сын: Юнге Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Юнге Дарья Андреевна

Коктебель, Феодосия, Республика Крым
Работа или профессия
Неизвестно
Botanist, viticulteur, vigneron, botanist
Похороны
?.03.1921
Коктебель, Феодосия, Республика Крым
Смерть
?.03.1921