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Деген Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1865

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1865

Отец: Деген Виктор Николаевич

Мать: Деген (Сиомон) Вера Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юнге (Котлярова) Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Деген) Кира

Мать ребёнка: Юнге (Котлярова) Дарья Андреевна

Бракосочетание
Около 1908

Жена: Юнге (Котлярова) Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
27.09.1910

Сын: Деген Глеб

Мать ребёнка: Юнге (Котлярова) Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
30.09.1912

Дочь: Теремова (Деген) Елена Александровна

Мать ребёнка: Юнге (Котлярова) Дарья Андреевна

Смерть
1914

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