Деген Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1865
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1865
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юнге (Котлярова) Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Деген) Кира
Мать ребёнка: Юнге (Котлярова) Дарья Андреевна
Бракосочетание
Около 1908
Рождение ребёнка
27.09.1910
Сын: Деген Глеб
Мать ребёнка: Юнге (Котлярова) Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
30.09.1912
Дочь: Теремова (Деген) Елена Александровна
Мать ребёнка: Юнге (Котлярова) Дарья Андреевна
Смерть
1914