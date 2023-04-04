Деген (Сиомон) Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деген (Сиомон) Вера Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.10.1861

Муж: Деген Виктор Николаевич

Супруг(-а): Виктор Николаевич Деген
Рождение ребёнка
02.07.1865

Сын: Деген Александр Викторович

Отец ребёнка: Деген Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
21.09.1866

Сын: Деген Евгений Викторович

Отец ребёнка: Деген Виктор Николаевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1868

Дочь: Деген-Арабажина Наталия Викторовна

Отец ребёнка: Деген Виктор Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деген Сергей Викторович

Отец ребёнка: Деген Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хофман Мария Викторовна

Отец ребёнка: Деген Виктор Николаевич

Смерть
Неизвестно
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