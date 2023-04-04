Деген (Сиомон) Вера Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.10.1861
Супруг(-а): Виктор Николаевич Деген
Рождение ребёнка
02.07.1865
Сын: Деген Александр Викторович
Отец ребёнка: Деген Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
21.09.1866
Отец ребёнка: Деген Виктор Николаевич
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1868
Дочь: Деген-Арабажина Наталия Викторовна
Отец ребёнка: Деген Виктор Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Деген Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хофман Мария Викторовна
Отец ребёнка: Деген Виктор Николаевич
Смерть
Неизвестно