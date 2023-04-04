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Деген Евгений Викторович

Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

21.09.1866

Дата смерти

17.08.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1866

Отец: Деген Виктор Николаевич

Мать: Деген (Сиомон) Вера Андреевна

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деген (Кашкина) Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деген (Кашкина) Людмила

Работа или профессия
Неизвестно
переводчик, поэт
Работа или профессия
Неизвестно
писатель и художественный критик
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
29.07.1890

Жена: Деген (Ковалевская) Анна

Preobrajenskaia tzerkov
Рождение ребёнка
21.04.1891

Сын: Деген Георгий (Юрий) Евгеньевич

Мать ребёнка: Деген (Ковалевская) Анна

Рождение ребёнка
16.05.1894

Сын: Деген (Деген-Ковалевский) Борис

Мать ребёнка: Деген (Ковалевская) Анна

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
22.02.1899

Дочь: (Деген) Ольга Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.08.1904
Причина смерти: Пропал без вести в бою

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