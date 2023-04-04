Деген Евгений Викторович
Место рождения
Дата рождения21.09.1866
Дата смерти17.08.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1866
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Деген (Кашкина) Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Деген (Кашкина) Людмила
Работа или профессия
Неизвестно
переводчик, поэт
Работа или профессия
Неизвестно
писатель и художественный критик
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
29.07.1890
Жена: Деген (Ковалевская) Анна
Preobrajenskaia tzerkov
Рождение ребёнка
21.04.1891
Сын: Деген Георгий (Юрий) Евгеньевич
Мать ребёнка: Деген (Ковалевская) Анна
Рождение ребёнка
16.05.1894
Сын: Деген (Деген-Ковалевский) Борис
Мать ребёнка: Деген (Ковалевская) Анна
Рождение ребёнка
22.02.1899
Дочь: (Деген) Ольга Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.08.1904
Причина смерти: Пропал без вести в бою