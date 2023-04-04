Деген (Деген-Ковалевский) Борис
Место рождения
Дата рождения16.05.1894
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1894
Отец: Деген Евгений Викторович
Мать: Деген (Ковалевская) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Бруггер) Наталья
Крещение
02.08.1895
Образование
По 1917
высшее
Рождение ребёнка
18.04.1918
Сын: Семенов (Деген) Глеб
Мать ребёнка: (Бруггер) Наталья
Развод
Около 1919
Жена: (Бруггер) Наталья
Работа или профессия
С 1920
археолог и этнограф | институт археологии
Смерть
1941