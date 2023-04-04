Деген (Деген-Ковалевский) Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деген (Деген-Ковалевский) Борис

Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

16.05.1894

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1894

Отец: Деген Евгений Викторович

Мать: Деген (Ковалевская) Анна

Киев, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бруггер) Наталья

Крещение
02.08.1895
Образование
По 1917
высшее
Рождение ребёнка
18.04.1918

Сын: Семенов (Деген) Глеб

Мать ребёнка: (Бруггер) Наталья

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
Около 1919

Жена: (Бруггер) Наталья

Работа или профессия
С 1920
археолог и этнограф | институт археологии
Смерть
1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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