(Бруггер) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бруггер) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Бруггер Георгий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деген (Деген-Ковалевский) Борис

Рождение ребёнка
18.04.1918

Сын: Семенов (Деген) Глеб

Отец ребёнка: Деген (Деген-Ковалевский) Борис

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
1919

Муж: Семенов Сергей

Развод
Около 1919

Муж: Деген (Деген-Ковалевский) Борис

Бракосочетание
1923

Муж: Семенов Сергей

Смерть
Неизвестно

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