(Бруггер) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Бруггер Георгий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1918
Сын: Семенов (Деген) Глеб
Отец ребёнка: Деген (Деген-Ковалевский) Борис
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
1919
Муж: Семенов Сергей
Развод
Около 1919
Бракосочетание
1923
Муж: Семенов Сергей
Смерть
Неизвестно