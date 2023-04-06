Семенов (Деген) Глеб
Место рождения
Дата рождения18.04.1918
Дата смерти23.01.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1918
Отец: Деген (деген-Ковалевский) Борис
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
03.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наталья
Работа или профессия
Неизвестно
поэт и переводчик, руководитель литературных объединений молодых писателей
Смерть
23.01.1982
Похороны
Неизвестно
Новое Волковское кладбище, Ленинград