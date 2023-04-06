Семенов (Деген) Глеб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов (Деген) Глеб

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

18.04.1918

Дата смерти

23.01.1982

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1918

Отец: Деген (деген-Ковалевский) Борис

Мать: Наталья

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
поэт и переводчик, руководитель литературных объединений молодых писателей
Смерть
23.01.1982
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Новое Волковское кладбище, Ленинград
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