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Семенов Сергей

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Место рождения

Наумов-Починок, Каликинская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

07.10.1893

Дата смерти

12.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1900 г.р.
1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1893

Отец: Семенов Александр

Мать: не указана

Наумов-Починок, Каликинская волость, Чухломский уезд
Развод
1919

Жена: Наталья

Бракосочетание
1923

Жена: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Работа или профессия
Неизвестно
писатель
Работа или профессия
Неизвестно
писатель
Работа или профессия
Неизвестно
писатель
Смерть
12.01.1942
Волховский район, Ленинградская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Сясьстрой, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
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