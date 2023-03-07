Семенов Сергей
Место рождения
Дата рождения07.10.1893
Дата смерти12.01.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1893
Отец: Семенов Александр
Мать: не указана
Развод
1919
Жена: Наталья
Бракосочетание
1923
Жена: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Работа или профессия
Неизвестно
писатель
Работа или профессия
Неизвестно
писатель
Работа или профессия
Неизвестно
писатель
Смерть
12.01.1942
Волховский район, Ленинградская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Сясьстрой, Волховский муниципальный район, Ленинградская область