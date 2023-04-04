Деген (Ковалевская) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Ковалевский Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
29.07.1890
Preobrajenskaia tzerkov
Рождение ребёнка
21.04.1891
Сын: Деген Георгий (Юрий) Евгеньевич
Отец ребёнка: Деген Евгений Викторович
Рождение ребёнка
16.05.1894
Сын: Деген (Деген-Ковалевский) Борис
Отец ребёнка: Деген Евгений Викторович
Киев, Украинская ССР
Смерть
Неизвестно