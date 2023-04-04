Деген (Ковалевская) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деген (Ковалевская) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Ковалевский Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
29.07.1890

Муж: Деген Евгений Викторович

Preobrajenskaia tzerkov
Рождение ребёнка
21.04.1891

Сын: Деген Георгий (Юрий) Евгеньевич

Отец ребёнка: Деген Евгений Викторович

Рождение ребёнка
16.05.1894

Сын: Деген (Деген-Ковалевский) Борис

Отец ребёнка: Деген Евгений Викторович

Киев, Украинская ССР
Смерть
Неизвестно

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